Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, görevden alınan eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Fetullahçı Terör Örgütü ve ve iltisaklı kişi ve şirketlere, imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararı, Danıştay 1. Dairesi tarafından oybirliğiyle kaldırıldı.

Karar sonrası, hakkında birçok iddia bulunan Melih Gökçek'in yargılanıp yargılanmayacağı ise merak konusu.

"MÜFETTİŞ KARAR VEREMEZ"

Karara ilişkin görüşüne başvurulan hukukçular ise, dosyada yer alan iddiaların terör suçları (FETÖ) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür bir dosyanın idari müfettiş incelemesiyle sınırlı kalamayacağını, hukuken terör suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcılıklarının yetki alanında bulunduğunu ifade ediyor.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

AKP'li Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Ankara'yı parsel parsel sattığını söylediği Gökçek hakkında; ben hazırım ama yıllardır hiçbir savcı beni çağırmadı. Çağırırlarsa gider alatırım" demişti