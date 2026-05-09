Cumayeri ilçesinde rafting turu faciayla sonuçlandı. Melen Çayı’nda botun devrilmesi sonucu suya düşen Cansu Engin Çamur yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melen Çayı’nda rafting yapan 7 kişilik bot henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Bottan düşen 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, rafting botlarıyla su üzerinde ve kıyı boyunca arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Çamur’un cansız bedenine, botun devrildiği noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Gümüşoluk köyü yakınlarında, Melen Barajı seti önünde ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.