Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor

İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını veremeyen işletme biriken alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesine karar verdi.