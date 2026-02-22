Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden birisi olan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devri için karar verildi.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 1

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR), 1998'de özelleştirilerek iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı.

1 7
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 2

Sivas Demir Çelik Fabrikası, yıllık 720.000 ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuk kaliteleri için 100 mm ila 160 mm kare kütükler üretiyordu.

2 7
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 3

İç piyasa başta olmak üzere, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan Sivas Demir Çelik Fabrikası yaklaşık 4 yıldır üretime ara vermişti.

3 7
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 4

İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını veremeyen işletme biriken alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

4 7
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 5

Mahkeme, kararında Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre ‘Sivas Demir Çelik Fabrikasının iyi yönetilemediği, fabrikanın değerinin düştüğü, fabrikayla ilgili önceden atanan kayyımlık görevinin tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilmesine, şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına' ifadelerini kullandı.

5 7
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 6

Mahkeme, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) TMSF'ye devri için itiraz yolunu açık bıraktı.

6 7
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi: TMSF'ye devrediliyor - Resim: 7

400 kişinin çalıştığı Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın TMSF'ye devrinin piyasaları nasıl etkileyeceği de şimdiden merak konusu...

7 7
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro