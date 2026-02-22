Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
E-Gazete
TRUMP'IN KONUTUNA İZİNSİZ GİRMEYE ÇALIŞAN 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Anasayfa Spor Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, sezon sonu planlaması kapmasında sürpriz bir isimle yollarını ayırabilir. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 2

Galatasaray’ın Konyaspor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçe, alacağı galibiyetle sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitleme şansı yakalayabilir.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 3

Öte yandan, Fenerbahçe'nin kadrosundaki bazı oyuncuların geleceğine dair dikkat çeken gelişmeler de gündeme gelmeye başladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 4

Sezon sonu planlamalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir ayrılık ihtimali belirdi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 5

Takvim’in haberine göre, Fenerbahçe'de Archie Brown, yeni sezonda takımda yer almayabilir.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 6

Yaz transfer döneminde kadroya katılan İngiliz futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemedi. Fenerbahçe, Brown transferi için Milan'la yarışmıştı...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 7

23 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesinde de beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı ve formayı Levent Mercan’a kaptırmıştı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 8

Yaşanılan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Brown için ayrılık senaryoları konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 9

İddialara göre, Fenerbahçe, genç sol bek için 8 milyon Euro’luk bir teklif alması halinde oyuncunun satışına onay verecek.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 10

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 25 maça çıkan İngiliz oyuncu, 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 11

Fenerbahçe, Brown transferi için Belçika'nın Gent takımına 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 12

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Büyük umutlarla gelmişti - Resim: 13
Yeniçağ Gazetesi
