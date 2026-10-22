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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Meksika'da eski savcı Jauregui Moreno, federal hükümetin izni olmaksızın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlanıyor.

BBC'nin haberine göre, 17 Ekim'de gözaltına alınan Chihuahua eyaleti eski savcısı Moreno hakkında iddianame hazırlandı.

Moreno, iddianamede, Meksika federal hükümetinin izni olmaksızın CIA ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlanıyor.

2023-2026 yılları arasında Chihuahua Eyalet Savcılığı görevini yürüten Moreno, 27 Nisan 2026'da savcılık görevinden istifa etmişti.

SHEINBAUM: DEVLETE BİLDİRİLMEDİ

Olay, CIA için çalıştıkları söylenen iki ABD ajanının, iki Meksikalı kolluk görevlisiyle birlikte Chihuahua'da bir trafik kazasında ölmesinin ardından ortaya çıktı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski savcının yargılama süreci ise kapalı oturumlarda gerçekleşecek.

Şu anda tutuklu durumda bulunan eski savcı Moreno, 19 Nisan'daki açıklamasında, iki Meksikalı yerel yetkili ve iki ABD'li büyükelçilik çalışanının ölümüne ilişkin de açıklama yapmıştı.

Moreno söz konusu ölümlerin suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu gerçekleştiğini duyurmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 21 Nisan'da, söz konusu operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.