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Ziyarette konuşan Mehmet Tolga Akalın, Türk milliyetçileri arasında dayanışma ve ortak hareket etme kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Anahtar Parti'nin Türkiye'nin değişen toplumsal yapısına cevap verebilecek bir siyasi anlayış ortaya koyduğunu belirten Akalın, partinin mevcut kutuplaşma ortamında toplum için yeni bir nefes alanı oluşturduğunu söyledi.

BİRDER Genel Başkanı Müjdat Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türk milliyetçiliği içerisinde önemli bir düşünce geleneği olarak gördüğü İttihatçılığın, günümüz şartlarına uyarlanarak "Yeni Nesil İttihatçılık" anlayışıyla yeniden canlandığını ifade eden Öztürk, bu fikriyatın muhalif Türk milliyetçiliğinin önemli unsurlarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Görüşmenin sonunda BİRDER Genel Başkan Yardımcısı Av. Taciser Ülkü tarafından Mehmet Tolga Akalın'a Michel Foucault'nun "Hapishanenin Tarihi" adlı eseri hediye edildi. Ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Av. Hakan Özbay, Şebinkarahisar Kadınlar Dokuyor Kadın Girişimi Üretim Dokuma Kooperatifi tarafından Tamzara dokuması kumaşlardan üretilen kravat ve şalı Akalın'a takdim etti.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.