İYİ Parti kurucusu ve eski genel başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın Anahtar Parti saflarına katıldı. Akalın, katılım programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, çözüm üretme noktasında daha aktif bir rol üstlenmek istediğini ifade etti.

Anahtar Parti’nin politik vizyonunun kendi düşünceleriyle örtüştüğünü belirten Akalın, "Türk siyaseti yeni bir dönemle tanışacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kadim Türk milletinin son fevkalade mucizesidir. Milleti değerleri üzerinden çatıştırarak yönetmeye çalışan siyaset dönemi bitecek; Anahtar Parti, Türk milletini değerleri üzerinden uzlaştıracak. Anahtar Parti, Türkiye'nin yeni toplanma merkezidir. Çünkü Türkiye'nin yarınlarına ilişkin yeni söz söyleme kapasitesi ve çapına sahip tek siyasi harekettir. Anadolu'da bir ateş gibi yanan, Türkiye'yi birleştirecek bir dili inşa eden bir siyasi harekettir.” şeklinde konuştu.

Anahtar Parti cephesinden yapılan ilk değerlendirmelerde ise Akalın’ın katılımının partiye önemli bir ivme kazandıracağı vurgulandı.

Siyasi analistler, bu gelişmenin özellikle önümüzdeki seçim süreçleri açısından kritik olabileceğini belirtiyor. Mehmet Tolga Akalın’ın hem teşkilat yapılanması hem de seçmen mobilizasyonu konusunda deneyimli bir isim olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Anahtar Parti’nin oy tabanını genişletme hedefinde bu transferin önemli bir rol oynayabileceğini dile getiriyor.

HANGİ GÖREVİ ALACAK?

Öte yandan kulislerde, Akalın’ın parti içinde hangi görevde yer alacağına ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Parti yönetiminde aktif bir rol üstlenebileceği ya da seçim stratejilerinde kilit bir pozisyona getirilebileceği ifade ediliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

YENİ KATILIMLAR OLACAK MI?

Akalın, dün YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'ye yeni isimler katılacağını belirtmişti ve kendisinin bu anlamda buz dağının görünen yüzü olduğunu ifade etmişti. Önümüzdeki günlerde farklı siyasi eğilimlerden Anahtar Parti'ye katılımlar bekleniyor.