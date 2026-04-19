Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantılarından "verimli temaslarla" döndüğünü iddia etti. Vatandaşın cebi yangın yeriyken Şimşek, Washington’da "dayanıklı ekonomi" ve "yüksek potansiyel" anlatmaya devam ediyor.

ABD ve İran savaş gerilimi ile enerji fiyatlarındaki artış dünya ekonomisinde pek çok gelişmekte olan ülkede ürün kalemlerine zam olarak yansıyor. Bunlardan birisi ise Türkiye oldu. Akaryakıt, elektrik, sigara ve pek çok ürün kalemine ardı ardına zamlar geliyor.

Türkiye ekonomisi tarihinin en zorlu süreçlerinden birinden geçerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yine iyimser mesajlar geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington’da temaslarda bulunan Şimşek, görüşmelerin "yoğun ve verimli" geçtiğini savundu. Ancak kamuoyu, bu "verimin" mutfağa ne zaman yansıyacağını merak ediyor.

"DAYANIKLILIK" MESAJI KİME?

Bakan Şimşek, toplantılar sonrası yaptığı açıklamada; Türkiye’nin stratejik konumuna ve "güçlü" ekonomisine vurgu yaptıklarını belirtti. Şimşek, "Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisiyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık" ifadelerini kullandı.

Sokaktaki vatandaşın enflasyon ve zamlar karşısında dayanacak gücü kalmamışken, Bakan’ın dış dünyada "ekonomimiz dayanıklı" imajı çizmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Uzmanlar, "Potansiyelimiz yüksek ama refahımız nerede?" sorusunu sormaya devam ediyor.

SOMUT ADIM YOK, RETORİK ÇOK

Şimşek’in "güçlenerek aşacağız" vaadi, daha önceki "OVP" ve "sıkılaşma" mesajlarını hatırlattı. IMF koridorlarında verilen bu iyimser mesajların, Türkiye’deki hayat pahalılığı ve geçim derdi gerçekliğiyle ne kadar örtüştüğü ise büyük bir soru işaretini getiriyor.