Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bayram ziyareti için gittiği Batman'da trafiği kapatınca halkın tepki gösterdi. Batmanlılar Şimşek'i yuhaladı.

Batman'da bayram nedeniyle yaşanan yoğunluğa ek olarak, Mehmet Şimşek'in geçişi için polis ekipleri tarafından birçok noktada trafik durduruldu. Batman Hasankeyf Kavşağı gün boyu kilitlenirken, uzun süre trafikte kalan vatandaşlar yoğunluktan Bakan Şimşek'i sorumlu tuttu.

Tarafik yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Batmanlı vatandaşlar "Hoş gelmedin" diyerek bakan Mehmet Şimşek'i yuhaladı.