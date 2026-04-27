Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez” vizyonu kapsamında önemli reform adımlarını açıkladı. Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, 2026’nın reform yılı olacağını vurguladı.

REFORM YILI VE YAPISAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Şimşek, sanayide katma değeri artıran dönüşüm, yeşil ve dijital dönüşüm, demir yolu yatırımları, vergi ve kamu maliyesi reformlarının öncelikli gündem olduğunu belirtti. Açıklanan paketin bu dönüşüm sürecinin ilk adımı olduğunu ifade etti.

TRANSİT TİCARETTE SIFIR VERGİ DÖNEMİ

Yeni düzenlemeye göre İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren şirketler için transit ticarette yüzde 100 kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Merkez dışında ise bu oran yüzde 95 olacak.

Şimşek, “Bu düzenleme Türkiye’yi Singapur ve Hollanda gibi ülkelerle rekabet edebilir hale getirecek” dedi.

İHRACATÇIYA BÜYÜK VERGİ İNDİRİMİ

İhracatı artırmaya yönelik önemli bir adım da kurumlar vergisinde yapıldı. Standart yüzde 25 olan kurumlar vergisi:

İhracatçılar için yüzde 14’e

Üretici ihracatçılar için yüzde 9’a

düşürülecek. Bu adımla Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması ve doğrudan yabancı yatırımın çekilmesi hedefleniyor.

HİZMET İHRACATINA YÜZDE 100 DESTEK

Yazılım, oyun, sağlık turizmi, mühendislik ve eğitim gibi alanları kapsayan hizmet ihracatında vergi istisnası yüzde 100’e çıkarılacak. Türkiye’nin bu alanda halihazırda 60 milyar doların üzerinde fazla verdiğine dikkat çekildi.

YATIRIMCIYA 20 YIL VERGİ AVANTAJI

Şimşek, Türkiye’ye yatırımcı, girişimci ve yüksek varlıklı birey çekmek için önemli teşvikler açıkladı. Buna göre:

Bölgesel merkezini İstanbul Finans Merkezi’ne taşıyanlara 20 yıl kurumlar vergisi muafiyeti

Türkiye’ye taşınanlara yurt dışı gelirleri için 20 yıl vergi muafiyeti

Gelir vergisinde belirli tutara kadar istisna

sağlanacak.

YATIRIM SÜREÇLERİ SADELEŞİYOR

Yatırım ortamını iyileştirmek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tek durak ofis haline getirilecek. Şirket kuruluşu, izinler ve teşvik süreçleri tek merkezden hızlı şekilde yürütülecek.

TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ OLMAYI HEDEFLİYOR

Şimşek, Türkiye’nin güçlü pazar yapısı, coğrafi konumu ve bağlantısallığıyla yatırımcılar için cazip bir merkez olduğunu belirtti.

“Bu sadece bir teşvik paketi değil, Türkiye’nin küresel ekonomide konumlanma stratejisidir” diyen Şimşek, nihai hedefin Türkiye’yi bölgesel bir finans ve ticaret merkezi haline getirmek olduğunu ifade etti.

Açıklanan paketle birlikte Türkiye’nin, küresel yatırım çekme yarışında üst ligde yer almasının hedeflendiği vurgulandı.