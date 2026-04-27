Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-0’lık farklı bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe'de Tedesco ayrılırsa 3 teknik direktör adayı gündemde
Fenerbahçe’de Galatasaray’a 3-0 kaybedilen derbinin ardından Tedesco ile ayrılık iddiaları güçlenirken, yönetimin alacağı karar ve gündemdeki teknik direktör adayları merak konusu oldu. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekipte goller Victor Osimhen Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük yara aldı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve ayrılık sinyalini de verdi.
"HAYIRLI OLSUN"
"Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun."
Sarı-lacivertli camiada, Tedesco ile yolların ayrılmasına karşın 3 aday gündeme geldi. İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve son ihtimal olarak Zeki Murat Göle’nin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.
Zeki Murat Göle ise uzun süredir kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Zaman zaman geçici olarak takımın başına geçti. Sezon sonuna kadar takım ona emanet edilebilir.
İsmail Kartal, kulübü çok iyi tanıyan bir isim. Daha önce Fenerbahçe’de 3 farklı dönemde görev yaptı. Özellikle 2023-24 sezonunda takımın başında iyi bir puan ortalaması yakalayıp şampiyonluk yarışında iddialı bir görüntü çizmişti.
Aykut Kocaman ise Fenerbahçe’nin efsanelerinden biri. Hem futbolcu hem teknik direktör olarak kulübe büyük katkı verdi. 2010-11 sezonunda şampiyonluk yaşadı, 2012-13’te Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar çıktı.