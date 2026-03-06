Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kulislerde konuşulanlara göre söz konusu proje, yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın unutulmaz serisi Aşk Tesadüfleri Sever’in üçüncü filmi olabilir.

Önceki gün Böcek Film çıkışında görüntülenen genç oyuncu, yeni bir romantik projede yer alacağını doğruladı. Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre hazırlıkları süren film, serinin ilk hikâyesinin devamı niteliğinde olacak. Filmde, sevdiği kadının kalbiyle yaşamını sürdüren Özgür’ün yeni bir aşka kapılmasının duygusal yolculuğu beyazperdeye taşınacak. Karaktere yine Mehmet Günsür hayat verecek.

VİZYON TARİHİ 20 KASIM

Her şey planlandığı gibi ilerlerse Devrim Özkan filmde “Mavi” karakterini canlandıracak. Aslında geçtiğimiz yaz proje için ilk teklif yine Özkan’a götürülmüştü. Ancak o dönemde Çift Kişilik Oda dizisinin çekimlerine başlayan oyuncu, programı nedeniyle projeye dahil olamamıştı. Yapım ekibi bu yıl aynı teklifi bir kez daha sundu.

Aşk hikâyesinin merkezinde yer alan film, romantik anlatısının yanı sıra organ bağışının önemine de dikkat çekecek. Kadroda ayrıca Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da bulunuyor. Projenin planlanan vizyon tarihi ise 20 Kasım olarak konuşuluyor.