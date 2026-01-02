Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı ve 11 Aralık 2025’te tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede önce uyuşturucu madde kullanmadığını, seks partileri iddiasının iftira olduğunu söylemişti. Ersoy hakim karşısındaki savunmasında kendisine yönelik operasyonun “siyasi operasyon” olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra ise yazılı açıklama yaparak “siyasi operasyon” sözü için özür diledi. İşte yeni süreç bu hamleden sonra başladı.

Daha sonra avukatlarıyla yollarını ayıran Mehmet Akif Ersoy, “kara para” iddiasıyla tutuklanıp serbest kalan fenomen Dilan Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya ile anlaştı.

Hüseyin Kaya

Avukat Hüseyin Kaya, “Dilan Polat’ı cezaevinden çıkaran avukat” olarak tanınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde görüşmesinin ardından Avukat Hüseyin Kaya’nın açıklama yapması beklenirken bir hamle geldi: “etkin pişmanlık”…

Mehmet Akif Ersoy, ‘etkin pişmanlık’tan yararlanmak için Çağlayan Adliyesi'ne götürülerek ek ifade verdi. İfadesi yaklaşık üç saat süren Ersoy, yeniden cezaevine gönderildi.

Ersoy'un ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını söylediği, kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partilerle ilgili bilgiler verdiği öne sürülerek, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep ettiği belirtildi. Ancak savcılık verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı kanaatine vardı.

ERSOY’UN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Avukat Hüseyin Kaya’nın Mehmet Akif Ersoy’un avukatlığını üstlenmesinden sonra ilk hamle olan ‘etkin pişmanlık’ ifadesinden tahliye sonucu alınamadı.

Hüseyin Kaya’nın bir sonraki hamlesi merak konusu iken dikkat çeken mesajlar geldi.

Basın açıklaması yapmayan Avukat Hüseyin Kaya sadece sosyal medya hesabından ipucu veren iki önemli mesaj paylaştı.

Hüseyin Kaya şunları yazdı:

“Kim ne plan kuruyorsa Allah o planları altüst ederek varoluşu sürdürür.”

“Gerçek bizim dostumuzdur

Sapa sağlam bir kale inşa eder.

Bizi mahcup edecek olsa da.”

Hüseyin Kaya’nın “Gerçek bizim dostumuzdur. Sapa sağlam bir kale inşa eder. Bizi mahcup edecek olsa da” sözleri dikkat çekici…

Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önceki ifadesinde uyuşturucu kullandığını ve seks partileri düzenlediği kabul etmezken “etkin pişmanlık” ifadesinde bunları kabul etmişti. Avukat Kaya’nın “Bizi mahcup edecek olsa da” göndermesinin buna yönelik olduğu ifade edildi. Ayrıca bu mesajla Mehmet Akif Ersoy’un etkin pişmanlık konusunda “ek ifade” yolunu seçebileceği de gündemde…

Avukat Hüseyin Kaya’nın “Kim ne plan kuruyorsa” sözleri ise Mehmet Akif Ersoy ve onunla birlikte çok sayıda kişiye yapılan operasyondan sonra bir süredir konuşulan “AKP içindeki kavga”ya gönderme olabileceği yorumu yapılıyor.

AVUKAT HÜSEYİN KAYA KİMDİR

AKP'nin başkanlık sistemini de kapsayan yeni anayasa çalışmalarına sunduğu katkıyla tanınan Hüseyin Kaya, 2004 yılında AKP Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı yapmış, 2007'de ise AKP Çankaya Belediye Başkan aday adayı olmuştu. 2008-2009 yıllarında AKP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Kaya, 2011 Genel seçimlerinde de AKP Rize Milletvekili aday adayı oldu.

Başkanlık sistemini de içeren Yeni Anayasa'nın hazırlanma ve tanıtma faaliyetlerinde aktif rol alan isimlerden olan Kaya, “Türkiye Anayasa Platformu” toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.