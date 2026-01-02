Selçuk Geçer emekliye yapılan büyük operasyonu açıkladı

EMEKİLLERE BÜYÜK OPERASYON

Selçuk Geçer ise yaptığımız analize dair Süleyman Çay’a değerlendirmelerde bulundu. Geçer şu ifadeleri kullandı:

“Emekli son 5 yıl içerisinde son derece bilinçli şekilde fakirleştiriliyor. Bunun adını EYT koymaya çalıştılar ama hiç alakası yok. Sonuç olarak emeklinin maaş seviyesinden harçlık seviyesine düşürmekti. Bunun için enflasyon ile oynadılar. Enflasyonu olması gereken değerin altından gösterdiler. Sürekli kalem oyunları ile enflasyonu rakamsal olarak aşağı çektiler. Gerçek vatandaşın enflasyonu TÜİK’in açıkladığı enflasyonun neredeyse 2 veya 3 katıydı. Bu fark açıldıkça insanlar daha fazla fakirleşti. Emekli ise kasıtlı şekilde çıkarılan kanunlarla çok daha düşük zamlar verilmeye başlandı. Düşük zamlar TÜİK’in açıkladığı enflasyonun da altında kaldı. ‘Beklenen enflasyon’ diye yalan çıkarmaya başladılar.