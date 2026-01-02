Milyonlarca emekli TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon farkına gözleri çevirdi. Ancak TÜİK’in açıklayacağı enflasyon farkı emeklinin maaşını açlık sınırına tam anlamıyla yaklaştırmayacak. 30 bin TL’ye aşan açlık sınırı karşısında emekliler geçim derdini derinden hissediyor. 19 bin TL civarına olması beklenen maaş zammı ise emekliye su serpmeyecek.
Selçuk Geçer emekliye yapılan büyük operasyonu açıkladı
Emekli maaşlarına enflasyon farkı üzerinden yapılacak zam için TÜİK’in açıklaması bekleniyor. Emekli maaşları son 5 yılda adeta erirken ekonomist Selçuk Geçer emeklilere yapılan büyük operasyonu açıkladı.Süleyman Çay
Emeklinin durumuna dair 5 yıllık değişimi ise Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay derledi. 2024 yılında 3 çeyrek altın alabilen emeklinin 1 yılda 1 çeyrek altına düşmesi ise korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Ekonomist Selçuk Geçer de yaptığımız değerlendirmelere yorumda bulunarak, “Bu farklar açıldıkça emekli daha az ekmek, daha az fatura ödeyebilme ve daha az giyim alabilecek. Bu bir bilinçsizlik değil. Son derece bilinçli bir şekilde yapılan ekonomik bir operasyondur” dedi.
EMEKLİ MAAŞLARININ 5 YILLIK DEĞİŞİMİ
2021 yılında SSK emekli aylıklarında en düşük miktar bin 500 TL olurken 2022 yılında ise en düşük aylık 2 bin 500 TL’ye geldi. 2023 yılında en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL’ye gelirken, 2024 yılında bu rakam 10 bin TL’ye çıkmıştı. 2025 yılında ocak ayı için 14 bin 469 TL’ye gelen rakam temmuz ayında yapılan iyileştirmeyle 16 bin 881 TL’ye gelmişti.
ÇEYREK ALTININ 5 YILLIK DEĞİŞİMİ
Çeyrek altının Ocak ayları baz alınarak 5 yıllık değişimi ise şu şekilde oldu;
2021 yılında 737 TL
2022 yılında 1. 235 TL
2023 yılında 1.780 TL
2024 yılında 3.168 TL
2025 yılında 4 bin 818 TL
2026 yılında 10 bin 205 TL
5 YILLIK VERİLERE GÖRE EMEKLİ KAÇ ÇEYREK ALTIN ALABİLİYOR
Bir emeklinin yıllara göre alabildiği çeyrek altını karşılaştırdık.
2021 yılında 1 çeyrek altın
2022 yılında 2 çeyrek altın
2023 yılında 3 çeyrek altın
2024 yılında 3 çeyrek altın
2025 yılında 3 çeyrek altın
2026 yılında 1 çeyrek altın
EMEKLİ MAAŞLARININ 5 YILLIK DOLAR KURU DURUMU
Dolarda da durumun aynı olduğu ortaya çıktı yıllara göre emekli maaşlarının dolar değeri
2021 yılında 262 dolar
2022 yılında 169 dolar
2023 yılında 293 dolar
2024 yılında 329 dolar
2025 yılında 409 dolar
EMEKİLLERE BÜYÜK OPERASYON
Selçuk Geçer ise yaptığımız analize dair Süleyman Çay’a değerlendirmelerde bulundu. Geçer şu ifadeleri kullandı:
“Emekli son 5 yıl içerisinde son derece bilinçli şekilde fakirleştiriliyor. Bunun adını EYT koymaya çalıştılar ama hiç alakası yok. Sonuç olarak emeklinin maaş seviyesinden harçlık seviyesine düşürmekti. Bunun için enflasyon ile oynadılar. Enflasyonu olması gereken değerin altından gösterdiler. Sürekli kalem oyunları ile enflasyonu rakamsal olarak aşağı çektiler. Gerçek vatandaşın enflasyonu TÜİK’in açıkladığı enflasyonun neredeyse 2 veya 3 katıydı. Bu fark açıldıkça insanlar daha fazla fakirleşti. Emekli ise kasıtlı şekilde çıkarılan kanunlarla çok daha düşük zamlar verilmeye başlandı. Düşük zamlar TÜİK’in açıkladığı enflasyonun da altında kaldı. ‘Beklenen enflasyon’ diye yalan çıkarmaya başladılar.
Bütün bunların toplamı emekli maaşların hızla düşmesini beraberinde getirdi. Dün 3 çeyrek altın alınırken bugün 1 tane çeyrek altın alınır pozisyona getirdiler. Bu daha dramatik şekilde devam edecek. Yoksulluk ve açlık sınırına baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bu farklar açıldıkça emekli daha az ekmek, daha az fatura ödeyebilme ve daha az giyim alabilecek. Bu bir bilinçsizlik değil. Son derece bilinçli bir şekilde yapılan ekonomik bir operasyondur."