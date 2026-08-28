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Kaynak: AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen soruşturmada, HaberTürk'ün eski genel yayın yönetmeni tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı.

Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen bir soruşturma kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan bir sanığa, tahliye ve beraat yönünde karar aldırılacağı söylemi/vaadiyle, yüklü miktarda para talebinde bulunduğu anlaşılan biri avukat dört şüpheli emniyet güçlerimiz marifetiyle suç üstü yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Aralık 2025'te başlatılan uyuşturucu ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ersoy hakkında 266 yıldan fazla hapis istemiyle dava açılmıştı.