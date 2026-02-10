İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti.

GerçekGündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Taner Çağlı ifadesinde çok sayıda kişinin ismini verdi ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği yerleri ifşa anlattı. Çağlı'nın Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddiaları dikkat çekti.

Çağlı daha önceki ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy'u Ağustos ve Eylül aylarında gördüğünü söyleyerek Göcek'te bulunan teknesine geldiğini öne sürdü. Çağlı, Ersoy'un güçten, siyasetten konu açılınca, ‘Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz’ dediğini söyledi.

'MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCUYU TEKNEYLE İSTANBUL'DAN GETİRİYORDU'

Çağlı itirafçı olduğu ifadesinde de, “Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul’dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu” dedi.

‘GÖZÜNE KESTİRİRSE ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNAR’

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili "Bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar” diyen Taner Çağlı, “Şişe çevirme sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim” ifadelerini kullandı.