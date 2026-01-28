Hayranının kendisine hitap ederken “Teyze” demesini isteyen Tarkan’a, 72 yaşındaki hayranı “Ben ‘Abla’ diyeyim” yanıtını verdi. Tarkan’ın yaş konusundaki esprili yaklaşımı ise dikkat çekti. Hayranının “72 yaşındayım” demesine rağmen megastar, “Abla olur” diyerek sohbeti tatlı bir şakalaşmayla sürdürdü. O anlar çevrede bulunanların da yüzünü güldürdü.

GALERİYE GİRİP FOTOĞRAFA BAKTI

Asıl dikkat çeken detay ise fotoğraf çekimi sırasında yaşandı. Tarkan, hayranıyla çekilen fotoğrafın ardından telefonu hemen geri vermek yerine kısa bir süre galeriyi kontrol etti. Karelerin iyi çıkıp çıkmadığını inceleyen sanatçının bu davranışı, “ince düşünceli” ve “tam bir profesyonel” yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Tarkan’ın hayranlarıyla kurduğu sıcak bağın ve yıllardır değişmeyen samimiyetinin bir göstergesi olarak yorumlandı.