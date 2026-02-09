TBMM’deki stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasının ikinci duruşması bugün Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmada hakim, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Sanıklar, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla karşı karşıya.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı beş sanık hakkında 16,5 yıla kadar hapis istiyor.

ARA KARAR VERİLDİ

İstismar iddialarına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

'YENİ DEĞİL, UYARDIK'

Duruşmayı takip eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmet Tanal, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Tanal, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan taciz iddiaları yeni değildir. 2018 yılında bu konuda araştırma önergesi verdik, uyardık, kayıt altına aldık. Ancak gerekli adımlar atılmadı, sorumluluklar bilinçli biçimde görmezden gelindi" dedi.

SANIKLAR MESAJLARI KABUL ETMİŞTİ

Tutuklu sanık Halil İlker Güner, "Fıstığım sen çok mu istiyorsun benimle buluşmayı? Bugün çok güzeldin. Sen benim küçük sevgilimsin" şeklinde mesajlar attığını kabul etti ve "Bunları etrafımdaki insanlarla konuşurken de söylerim" dedi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Beşlioğlu da stajyer öğrenciye attığı mesajları kabul etti ve "Çok pişmanım. Boşluğuma denk geldi. İlk defa böyle bir şey yaptım. Bir akşam canım sıkkındı, moralim bozuktu. Karım ile aram bozuktu. Zaten şu an da boşanma aşamasındayız. Cinsel saikle yazmadım mesajları" savunmasını yaptı.