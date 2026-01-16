TBMM’deki stajyer öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanıklar, stajyer öğrencilere atılan mesajlar olarak dosyada bulunan belgeleri kabul etti.

'CİNSEL SAİKLE YAZMADIM'

Sanık Halil İlker Güner, "Fıstığım sen çok mu istiyorsun benimle buluşmayı? Bugün çok güzeldin. Sen benim küçük sevgilimsin" şeklinde mesajlar attığını kabul etti ve "Bunları etrafımdaki insanlarla konuşurken de söylerim" dedi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Beşlioğlu da stajyer öğrenciye attığı mesajları kabul etti ve "Çok pişmanım. Boşluğuma denk geldi. İlk defa böyle bir şey yaptım. Bir akşam canım sıkkındı, moralim bozuktu. Karım ile aram bozuktu. Zaten şu an da boşanma aşamasındayız. Cinsel saikle yazmadım mesajları" savunmasını yaptı.

Hakim, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Sonraki duruşma 9 Şubat'a bırakıldı.