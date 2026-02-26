Muhalefet partilerinin TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşıdığı grup önerileri, yapılan oylamalar sonucunda reddedildi. CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin sunduğu öneriler ayrı ayrı ele alındı.

GAZZE VE MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

Yeni Yol Partisinin önerisi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının milli güvenlik ve dış politikaya etkilerine ilişkin oldu.

Parti adına konuşan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, çocukların suça sürüklendiğini belirterek gençlere yönelik sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Televizyon dizilerinin aile yapısını olumsuz etkilediğini savunan Çalışkan, geleceğe dair sorumluluk çağrısı yaptı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE GENÇ İŞSİZLİĞİ TARTIŞMASI

İYİ Parti ve DEM Parti ise suça sürüklenen çocuklar konusunu gündeme taşıdı. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, vatandaşların kendilerini güvende hissetmediğini ifade ederek sosyal medyanın suçu özendirici bir mecra haline geldiğini öne sürdü. Taşcı, suç ekonomisinin büyümesinin hukuk devleti ve ekonomik düzen açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da genç işsizliğinin alarm verdiğini savunarak üniversite mezunlarının iş bulmakta zorlandığını, çalışan gençlerin ise yoksulluk sınırının altında ücret aldığını söyledi. Hun, gençlerin kendilerini güvencesiz ve geleceksiz hissettiğini ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise suça sürüklenen çocuklar meselesinin yakıcı bir sorun olduğunu belirterek iktidarı eleştirdi.

İKTİDARDAN GÜVENLİK VE YARGI PAKETİ VURGUSU

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, güvenlik güçlerinin organize suç yapıları ve sokak çeteleriyle kararlı mücadele yürüttüğünü söyledi. 11. Yargı Paketi ile çocukları suça sürükleyen örgüt yöneticilerine yönelik cezaların artırıldığını hatırlatan Tipioğlu, gençleri suçtan korumanın yolunun suça iten nedenleri ortadan kaldırmaktan geçtiğini kaydetti.

Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda muhalefet partilerinin tüm grup önerileri kabul edilmedi.