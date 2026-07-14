Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında AKP ve CHP grupları arasında sert tartışmalar yaşandı.
Meclis gündemlerine geçmeden söz alan AKP Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın, "İkinci genel başkanınız İsmet İnönü'nü eşini Venizelos'un koluna taktı mı takmadı mı?" ifadelerini kullanmasının ardından CHP'li meclis üyeleri sıralardan sert tepki gösterdi.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine meclis salonunda gergin anlar yaşandı. Tartışma sırasında CHP'li bazı meclis üyeleri Ahmet Alperen Aydın'a su fırlattı.
Yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilirken, salona gelen CHP Grubu, AK Parti'nin özür dilenmemesi üzerine meclisi terk etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının 16 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'da yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi.