ABD'nin Orta Atlantik eyaletlerinden Maryland’in Takoma Park kentinde Belediye Başkanı Talisha Searcy, 11 Şubat’taki Belediye Meclisi toplantısında izleyicilere alkış, tezahürat ve yuhalama yapmamaları çağrısında bulundu.

Toplantıda kira dengeleme yasalarına ilişkin çalışma görüşülecekti. İlk konuşmacının ardından salonda alkışlar yükselince Searcy uyarısını yineledi. İkinci konuşmacı sonrası alkışlar devam edince bazı katılımcılar yasağın demokratik olmadığını savundu. Belediye Başkanı, kesintilerin sürmesi halinde salonun boşaltılabileceğini belirtti.

'DİKTATÖR' SESLERİ YÜKSELDİ

Tartışmalar sırasında bazı kişiler “diktatör” suçlamasında bulundu, yüksek sesle tepki gösterdi. 77 yaşındaki David Reed ve 75 yaşındaki Paul Huebner bağırarak itiraz etti. Kendisini “İyi Vatandaş” diye tanıtan bir kişi, polis departmanındaki bir cinsel taciz dosyasını eleştirirken küfür etti ve ayrılırken el hareketi yaptı.

Searcy, alkış nedeniyle kimseyi çıkarmadı. Yasağın kalıcı bir politika olmadığını, sadece o gece toplantının düzenli ilerlemesi için geçerli olduğunu açıkladı.

Alkış yasağı, sonraki iki hafta boyunca meclis üyeleri arasında ve çevrimiçi platformlarda ifade özgürlüğü ile nezaket kuralları tartışmalarına yol açtı. Demokratik Sosyalistler olarak tanımlanan bazı katılımcılar, alkışın toplantıyı bozmak değil, kira düzenlemelerini destekleyenlere moral vermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

'ALKIŞ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ETKİLEYEBİLİR'

İfade özgürlüğü uzmanı Kevin Goldberg, kamu kurumlarının toplantı düzenini sağlamak için tarafsız kurallar koyabileceğini, ancak alkışın tamamen yasaklanmasının ifade özgürlüğünü etkileyebileceğini belirtti.

Benzer alkış ve pankart yasakları Washington, Boston, Teksas’taki Amarillo ve San Jose ile Ohio’daki Yellow Springs gibi kentlerde de uygulanıyor.

Meclis üyesi Roger Schlegel’in düzenlediği çevrimiçi ankette 75 yanıt alındı; çoğunluk alkıştan yana çıktı. Amy Wesolek, sorunun alkışın serbestliği değil, başkanın talimatlarına uyulmaması olduğunu söyledi. Cara Honzak ise Searcy’nin hakaret ve zorbalığa maruz kaldığını vurguladı.

Belediye Başkanı Talisha Searcy, kararından pişman olmadığını ve eleştirilerle başa çıkabildiğini ifade etti.