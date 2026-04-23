Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı.

Resepsiyon öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmeye açık olduğunu belirterek, “Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim” ifadelerini kullandı. Ancak tören sırasında Özel’in Erdoğan ile karşılaşmadan ve tokalaşmadan salondan ayrılması kulislerde dikkat çeken gelişme oldu.

ÖZEL’DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

CHP lideri Özel, programının İstanbul’da devam etmesi nedeniyle resepsiyondan erken ayrıldığını söyledi.

Özel’in törende Devlet Bahçeli ile Tuncer Bakırhan ile bir süre sohbet edip tokalaşmasına rağmen Erdoğan ile temas kurmaması siyasi çevrelerde yorumlara neden oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı ve iktidarı almamızı bekliyor” dedi. Ayrıca belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar konusunda Mansur Yavaş ile görüştüklerini ve konunun parti organlarında ele alınacağını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A CEVAP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Demokrasilerde olması gereken gibi bir görüşme için herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olması lazım. Bize düşman hukuku uygulanıyor. Bir düşman hukuku uyguladığınız muhatabınızla daha sonra ihtiyacınız olduğu zaman da normal bir ilişki beklemeyin."