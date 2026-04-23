Donald Trump, İran’a hakkındaki açıklamasında, "Hedeflerimizin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştirdik. Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz. Ve hiç iş yapamıyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar. Onlarla görüşüyoruz, ama ülkenin başında kimin olduğunu bile bilmiyorlar. Tam bir kargaşa içindeler" ifadelerini kullandı.

"GEMİLERİMİZ DOLU, HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLAR"

"İran’da liderin kim olduğunu bilmiyoruz çünkü rejim değişti" diyen ABD Başkanı, "İran iki haftalık ateşkes sırasında silah stoklarını yenilemiş olabilir, ABD bunu ortadan kaldıracaktır" dedi.

Trump, "Hiç bu kadar çok mühimmatımız olmamıştı. Gemilerimiz dolu. Harekete geçmeye hazırlar" açıklamasında bulundu.