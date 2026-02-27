Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre kitap, mutfak, banyo, salon, yatak odası ve antre gibi ev alanları üzerinden yapılandırıldı. Günlük yaşam ile öz bakım becerilerine yönelik basamaklı öğretim adımlarını kapsayan çalışma, görsel destekler, beceri analizleri ve ölçme-değerlendirme bölümleriyle donatıldı.

İçerikler, öğrencilerin bireysel gelişim düzeyleri, öğrenme ihtiyaçları ve farklı tempo gereksinimleri gözetilerek tasarlandı.Kitap, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yaşamla iç içe ve yetkinlik odaklı yaklaşımına uygun olarak geliştirildi.

Öğrencilerin günlük hayatta etkin rol almasını ve bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlayan eser, öğretmenlerle velilere uygulama aşamalarında yol gösterici nitelik taşıyor.

Okul ve ev ortamında rahatlıkla kullanılabilen kitaba, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan EBA “Özel Eğitim Materyal Platformu” üzerinden de ulaşılabilecek.