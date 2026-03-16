Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke genelinde düzenlenecek ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuzu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu"nda ortak sınavlarda uygulanacak kurallar detaylı şekilde belirtildi.

Bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ülke çapında toplam 5 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek.

Kılavuzdaki takvime göre ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar şu tarihlerde yapılacak: 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan’da, 6. sınıf matematik dersi ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan’da, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan’da, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ise 10 Nisan’da uygulanacak. Her ders için sınav süresi 40 dakika olarak belirlendi. Ortak yazılı sınavlarda yalnızca açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. 6. sınıf Türkçe ile 6. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınavları ülke genelinde merkezi olarak değerlendirilecek. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik sınavlarının değerlendirmesi ise okul müdürlüklerinin alacağı karara göre yapılacak.

Sınava giremeyen öğrencilerden geçerli mazereti olanlar mazeret sınavına alınacak. Mazeret sınavları 21 Nisan tarihinde düzenlenecek.