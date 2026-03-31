Bakanlık açıklamasına göre, kurslar öğrencilerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra yaşam becerileri, sosyal-duygusal gelişim, üretkenlik, problem çözme ve uygulamalı öğrenme yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor. Modüler programlar; kültür ve sanat, spor, yabancı dil, yaşam becerileri ile bilim ve teknoloji alanlarında hazırlandı.

Pilot illerde, kurs planlamasında öğrencilerin tercihlerine, kurs merkezlerinin fiziki kapasitesine, öğretmen uygunluğuna ve modüler program ilkelerine dikkat edilerek kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.

İl ve ilçe düzeyindeki komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaokul ve lise öğrencilerinin kurslara yerleştirmeleri tamamlandı.

Bütüncül Gelişim Temelli DYK ile öğrenciler sadece ders başarısına odaklanmak yerine, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, beceri ve uygulama ağırlıklı bir öğrenme sürecine katılacak.

Kursların ilk gününden itibaren il ve ilçe milli eğitim yöneticileri sahada takip ve değerlendirme çalışmaları yapıyor; öğrencilerin devamı, kurs ortamlarının uygunluğu ve uygulamaların sağlıklı ilerlemesi titizlikle izleniyor.

Hafta sonları 2 saat olarak yürütülen kurslar, 10 hafta sürecek. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

Kursun başarılı sayılması için öğrencilerin kurs türüne göre ürün üretmeleri, performans göstermeleri veya benzeri çıktılar sunmaları gerekecek.