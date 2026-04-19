Yaşanan şiddet olayları sonrası tüm okullarda "güvenlik alarmı" verildi. İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur tarafından yayımlanan 55 maddelik tedbir zinciri, okulların teknik ve fiziki imkanlarının baştan aşağı yenilenmesini öngörüyor.

2026 yılı bütçesi 1 trilyon 946 milyar lira olan MEB'in çok sayıda okul yönetimine gönderdiği acil güvenlik önlemleri genelgesinde güvenlik önlemleri için bütçe ayırmaması dikkat çekti.

OKULLARDA "PAZARTESİ" ALARMI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, listede yer alan dikkat çekici taleplerden bazıları şunlar:

Son teknolojiye uygun kamera ve alarm sistemlerinin kurulması. Kırık masa, sandalye, kapı, cam ve dolapların ivedilikle yenilenmesi. Okul ağlarında siber güvenlik tedbirlerinin alınması. Elektrik panoları ve kazan dairelerinin yetkili firmalarca elden geçirilmesi.

BÜTÇE YOK, SORUMLULUK OKUL YÖNETİMİNDE

Bakanlığın emirleri "yağdırdığı" ancak ödenek göndermediği belirtildi. Bu durum, okulların özel güvenlik görevlisi istihdam etmesi veya teknik altyapısını yenilemesi durumunda masrafların doğrudan velilerin cebinden çıkacağı anlamına geliyor.

EĞİTİM-İŞ: "ÇÖZÜM VELİNİN CEBİNDE ARANIYOR"

Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, yayımlanan talimatları sert bir dille eleştirdi. Bütçe yetersizliğinin göz ardı edildiğini vurgulayan Toruş, "Bu talimatlar, okulların kendi imkanlarıyla karşılaması beklenen yükümlülükler. Herhangi bir destek sağlanmadan tüm sorumluluk okul yönetimlerine bırakılmış durumda. Maalesef çözüm yine velilerin cebinde aranıyor." dedi.



Gözler Okul Aile Birliklerinde Bakanlığın "güvenlik" emri sonrası, birçok okulun önümüzdeki haftadan itibaren bütçe oluşturmak için okul aile birlikleri üzerinden velilerle irtibata geçmesi bekleniyor.