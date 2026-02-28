Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, 8 Şubat tarihinde elektronik ortamda yapılan yazılı sınav sonuçları bugün erişime açıldı.

Yazılı aşamada başarılı bulunan aday sayısının üç katı kadar isim, 13-24 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’na çağrıldı.

Sözlü sınavdan geçen adayların iki katı kadar kişi ise 11-22 Mayıs’ta yine Ankara’da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı’na davet edilecek.

Bu son sınavı da başarıyla tamamlayan adaylar, belirlenen kontenjan çerçevesinde yurt dışı görevlere atanacak.

Sonuçlara, "https://yyegm.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.