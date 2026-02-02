MEB'in açıklamasına göre Mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile çakıştı. Böylece öğrenciler planladıklarında daha az tatil yapacaklar

Bu yıl okullarda ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öte yandan, ara tatilde 19 Mart Perşembe arefe günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı da geçirilecek.

10 KASIM'A DA 'DENK' GELMİŞTİ

Öğrencilerin 10 Kasım'daki tatilleri de MEB kararıyla birleştirilmişti. MEB'in açıkladığı bir diğer ara tatil de 10 Kasım'a denk gelmiş, öğrenciler Atatürk anmasını gerçekleştirememişti. MEB'in bu kararı kamuoyunda oldukça eleştirilmişti

HANGİ TARİHLER TATİL?

İkinci dönem takviminde yer alan diğer tatil günleri ise şu şekilde:

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

1 Mayıs Cuma günü İşçi Bayramı,

19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Öğrencilerin bir diğer merak ettiği tarihlerden yaz tatilinin başlayacağı gün ise 26 Haziran Cuma olarak açıklandı.

Okulların kapanışının ardından 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programları uygulanacak