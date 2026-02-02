Sosyete dünyasının yakından tanıdığı, 2011 yılında evlenen Süleyman Orakçıoğlu ile Ahu Orakçıoğlu çiftinin 15 yıllık evliliği sessizce sona erdi.
Sosyeteden üzücü haber: Süleyman ve Ahu Orakçıoğlu çifti sessiz sedasız ayrıldı
Sosyetenin sevilen çifti Süleyman ve Ahu Orakçıoğlu, 15 yıllık evliliklerini kasım ayında sessizce noktaladı. Anlaşmalı ve tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından eski eşler dostça yollarına devam edecek.
Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cakurt’ın bugünkü köşesinde yer verdiği habere göre, çift kasım ayında anlaşmalı ve tek celsede boşanma kararı aldı.
Üç yıllık flört döneminin ardından Şubat 2011’de “evet” diyen çift, bugüne kadar mutluluklarıyla dikkat çekmişti.
Bülent Cakurt, “Bu kez herkesi çok şaşırtacak ve üzecek bir boşanma haberim var! Beş kıtada erkeklerin şıklığına şıklık katan moda markasının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu ile Türkiye’nin tanınmış habercilerinden Ahu Orakçıoğlu’nun boşandığını öğrendim. Evet, yanlış okumadınız…” ifadeleriyle haberi duyurdu.
Yazar, çiftin mutluluğuna defalarca tanık olduğunu ve aralarında en ufak bir tartışma bile duymadığını belirterek şaşkınlığını gizlemedi. Ancak ilk ağızdan aldığı bilgiye göre, Orakçıoğlu çifti kavga-gürültü etmeden medeni bir şekilde yollarını ayırdı. Eski eşler, bundan sonra iki dost olarak hayatlarına devam edecek.
Yeni yılda peş peşe gelen boşanma haberlerine bir yenisi daha eklenirken, çiftin sakin ve saygılı ayrılığı “Keşke herkes böyle boşanabilse…” yorumlarını beraberinde getirdi.
Türkiye'nin sosyete ve cemiyet dünyasında son dönemde boşanma haberleri peş peşe geliyor. Özellikle 2025 yılı ve 2026'nın başı, ünlü isimlerin evliliklerini sessiz ya da çekişmeli şekilde sonlandırmasıyla dolu geçti.
Magazin gündemini sarsan bu ayrılıklar, aldatma iddialarından yüksek tazminat taleplerine kadar geniş bir yelpazede konuşuluyor.
SON DÖNEMDEKİ ÜNLÜ BOŞANMALAR;
İşte son dönemde sosyete dünyasını meşgul eden bazı dikkat çeken ünlü boşanmalar:
• Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı: Türkiye'nin en güçlü ailelerini birleştiren bu evlilik, büyük şok yarattı. Çiftin boşanma sürecinde Vuslat Doğan Sabancı'nın 5 milyar TL'lik tazminat davası açtığı iddia edildi. Servet paylaşımı ve 120 milyon dolarlık tartışmalar sosyeteyi ayağa kaldırdı.
• Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan: 14 yıllık evlilikleri 3 Eylül 2025'te tek celsede sona erdi. Anlaşmalı boşanmanın ardından nafaka ve mal paylaşımı iddiaları gündem oldu. Yasemin Özilhan, süreci medeni olarak tanımladı.
• Revna Sarıgül ve Ömer Sarıgül: Çekişmeli dava ile dikkat çeken ayrılıkta Revna Sarıgül, 1.5 milyar TL tazminat talep etti. Aldatma iddiaları ve casus programla ihanetin ortaya çıktığı öne sürüldü. Bu dava, sosyetede dedektif furyasını yeniden başlattı; bazı kadınlar eşlerini 7/24 takip için özel dedektif tutuyor.
• Tansa Mermerci Ekşioğlu ve Can Ekşioğlu: İş insanı Ender Mermerci'nin kızı Tansa ile eşi Can'ın boşanması da cemiyet çevresinde yankı buldu.
Ayrıca 2025'te sosyete sınırlarını aşan ama yakından takip edilen diğer boşanmalar arasında Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, Melek Mosso-Serkan Sağdıç, Ebru Gündeş-Murat Özdemir gibi isimler yer aldı. Bunlar genellikle tek celsede ve nafakasız tamamlandı.
Sosyete dünyasında boşanmalar artık sadece ayrılıkla bitmiyor; yüksek tazminatlar, dedektifler, aldatma skandalları ve hatta "ayrılık partileri" gibi yeni trendler konuşuluyor. 2026'da da bu rüzgar devam edecek gibi gözüküyor.
Süleyman Orakçıoğlu kimdir?
Süleyman Orakçıoğlu, Türk moda ve tekstil sektörünün önde gelen iş insanlarından biridir. Elazığ doğumlu olan Orakçıoğlu, Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. 1986 yılında kardeşi Haldun Orakçıoğlu ile birlikte Orka Holding'i (Orka Tekstil) kurdu.
Şirketin bünyesinde yer alan Damat, Tween ve D'S Damat markalarıyla tanınır. Bu markalar, Türkiye'de lüks erkek giyim segmentinde lider konumdadır ve dünya çapında 80'den fazla ülkede yüzlerce mağazayla faaliyet gösteriyor. Beyoğlu'nda küçük bir atölyeden başlayan girişim, bugün 5 kıtada varlık gösteren global bir yapıya dönüştü.
Orakçıoğlu, sektördeki başarıları nedeniyle çeşitli ödüller aldı; örneğin Ernst & Young'ın "Dünya Yılının Girişimcisi" yarışmasında Türkiye birincisi seçildi. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi kuruluşlarda yönetim kurulu üyelikleri ve perakende sektöründe lider roller üstlendi. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, evliliklerinden çocuklar babasıdır.
Ahu Orakçıoğlu kimdir?
Ahu Orakçıoğlu (evlilik öncesi soyadı Ahu Tanrıkulu), tanınmış bir Türk gazeteci, televizyon sunucusu ve haber spikeri. Ankara doğumlu olan Orakçıoğlu, üniversite eğitiminin ardından 1998 yılında TRT'nin yetenek sınavlarını kazanarak kariyerine başladı.
Yaklaşık 10 yıl TRT'de spiker ve sunucu olarak çalıştı, ardından Kanal 24 gibi kanallarda görev aldı ve Reuters, BBC, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) gibi kurumların eğitim programlarına katıldı.
Şu anda Ekotürk TV'de "Gün Ortası" (veya Gün Rotası) isimli ekonomi ve haber programını sunuyor.
Medya dünyasında zarif ve profesyonel tarzıyla bilinen Orakçıoğlu, aynı zamanda tasarım ve mobilya alanında A&D Art and Design adlı bir showroom'un kurucusu.