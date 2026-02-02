Ümit Özdağ, kendisini sansürleyen TRT'ye çağrı yaparak, Yunan istihbaratına yakın bir ismin hakkında yazdığı yazıyı paylaştı.

Özdağ, 'Trakya'da Bozkurtların Kışkırtıcı Turu' başlıklı yazıdan anektodları aktardı. Trakya Türk Azınlığının Onur Günü (29 Ocak), resmi bir Türk bayramı değil diyen ismin Özdağ'ın ziyareti hakkında "Küçük boyutuna rağmen Türkiye'deki ırkçı, İslamcı olmayan aşırı sağın önemli bir faktörü olan Zafer Partisi'nin lideri, sözde "Xanthi Türk Birliği"ni ziyaret etmek için kışkırtıcı bir hareketle Xanthi'ye gitti. Sebep?" ifadeleriyle ziyaretten duyulan endişe paylaşıldı.

Yazıda, "Bu gün, 1988 yılında Komotini'deki Türk konsolosluğuna yakın veya ondan talimat alan çevreler tarafından oluşturulmuştur. Günün resmi amacı, "kimlik ve dil hakları lehine direnişi onurlandırmaktır". Türkiye'de çeşitli dernekler ve STK'lar tarafından etkinliklerle kutlanmaktadır, ancak resmi bayram veya milli bayram statüsünde değildir. Ümit Özdağ ve beraberindekiler, sahte örgüt "Ksanti Türk Birliği"ni ziyaret etti. Açıklamada belirtildiği gibi, "ziyaret sırasında örgütün tarihi, yasal süreci ve faaliyetleri ele alınırken, aynı zamanda Batı Trakya Türk azınlığının temel hak ve özgürlükleri ve karşılaştığı sorunlar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yazıda Özdağ'ın Türk aşırı sağın yıldızı olarak ortaya çıktığını ve “Batı Trakya Türk azınlığının her zaman desteğinin olduğunu ve bu süreçte her türlü yardımı sunmaya hazır olduğu” vurgulandı.

Son olarak Özdağ'ın, "Suriye ve Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı ve Kıbrıs'ın bölünmesini destekleyen sert açıklamalarıyla Türk aşırı sağının "yıldızı" olarak ortaya çıktı. Pontus kültür etkinliklerini ve Rum-Türk girişimlerini propaganda olarak nitelendirerek eleştirdi. Özdag, Ahmet Sadık'ın mezarını ve Eşitlik, Barış ve Dostluk Partisi (KEF) ofislerini ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.