İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması olarak bilinen dosyada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile “Taşko” olarak tanınan Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerde Mazlum Aktürk’ün testinde kokain, metanfetamin ve esrar bulgularına rastlandığı, Berkcan Güven’in testinde ise THC (esrar) tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında komedyen Hasan Can Kaya, “Reynmen” lakaplı Yusuf Aktaş ve “Çakal” olarak bilinen Emirhan Çakal’ın da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Dosyaya ilişkin adli sürecin sürdüğü öğrenildi.