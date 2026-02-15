Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şeybani, SDG’yi düşman olarak değil ortak olarak gördüklerini belirterek, bu yapının Suriye hükümetinin bir parçası haline gelmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Şam yönetiminin yaklaşımının diyalog ve entegrasyon temelinde olduğunu söyleyen Şeybani, ülkedeki farklı yapıların siyasi süreç içerisinde yer almasının Suriye’nin bütünlüğü açısından önemli olduğunu vurguladı.

'Entegrasyon görüşmeleri olumlu ilerliyor'

Öte yandan SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed de Suriye TV’ye verdiği röportajda, amaçlarının ülkenin birliğini koruyarak demokratik bir Suriye inşa etmek olduğunu dile getirdi. Ahmed, hükümetle yürütülen entegrasyon görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ve sahadaki sorunların karşılıklı anlayışla çözülmeye çalışıldığını söyledi.

Kültürel ve dil haklarına ilişkin düzenlemelerin olumlu bir başlangıç olduğunu belirten Ahmed, ana dilde eğitim ve kültürel hakların yeni anayasa kapsamında güvence altına alınmasını istediklerini ifade etti.

Suriye’de hükümet ile SDG arasında yürütülen temasların, ülkedeki siyasi çözüm sürecinin önemli başlıklarından biri olmaya devam ettiği değerlendiriliyor.