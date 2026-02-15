Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kurum açma izni bulunmadan farklı isimler altında eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüğü belirlenen işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatıyor.

Bakanlık, özellikle okul öncesi eğitim birimleri, kreşler ve çeşitli eğitim merkezlerini mercek altına alacak. Denetimler kapsamında kitap kafe, etüt merkezi, eğitim koçluğu, ödev evi, matematik kulübü ve dil-konuşma terapisi gibi adlarla faaliyet gösteren yerler incelenecek.

Asgari ücretin 20 katına kadar ceza uygulanacak

İncelemelerde kullanılan materyaller, yapılan reklamlar ve verilen hizmetin içeriği değerlendirilerek söz konusu faaliyetlerin eğitim kapsamında olup olmadığı tespit edilecek. Bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği belirlenen gerçek ve tüzel kişilere, brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası uygulanacak. Bu tutarın yaklaşık 660 bin TL’ye ulaştığı belirtildi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler valilik kararıyla kapatılacak, ruhsatı bulunmasına rağmen amacı dışında eğitim verdiği belirlenen kurumların ise izinleri iptal edilecek.