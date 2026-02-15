Migros depo işçilerinin 23 Ocak’tan itibaren sürdürdüğü eylemler sonrası işçi temsilcileri ile işveren arasında yürütülen görüşmeler sonuçlandı.
DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depo işçilerinin birlik içinde yürüttüğü mücadelenin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Acar, sürece ilişkin resmi ve ayrıntılı açıklamanın sendikanın resmi hesaplarından paylaşılacağını belirtti.
Eylemler, sendika seçme özgürlüğü ve çalışma koşullarına yönelik taleplerle başlatılmıştı. Anlaşmanın detaylarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.