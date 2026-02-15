İtalya Serie A'nın 25. haftasında Inter Juventus'u konuk etti. Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren İtalya Derbisi'nde gülen taraf uzatmalarda Zielinski'nin attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi Inter oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE KENAN YILDIZ DERBİDE FORMA GİYDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız 74 dakika sahada kalırken Inter'de sakatlıktan yeni dönen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada oyuna dahil oldu.

CAMBIASO ÖNCE KENDİ KALESİNE SONRA RAKİP KALEYE ATTI

Şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan dev maçta ilk yarı Juventus'ta Andrea Cambiaso'nun 17. dakikada kendi kalesine, 26'ıncı dakikada ise hatasını telafi ederek rakip filelere attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

KALULU KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI VE JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

Devreye girilirken Pierre Kalulu'nun 32 ve 43'üncü dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kalan Juventus için işler daha da zorlaştı.

SPALLETTI HAKEMİN KARARINA ÇILDIRDI

Soyunma odası tünelinde hakemin kırmızı kart kararına tepki gösteren Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, güçlükle sakinleştirildi.

LOCATELLI ESPOSITO'NUN GOLÜNE CEVAP VERDİ

İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Juventus, Inter'in Francesco Pio Esposito ile 76'ıncı dakikada bulduğu gole 83'te Manuel Locatelli ile cevap verdi.

ZIELINSKI INTER'E GALİBİYETİ GETİRDİ

Son dakikalarda heyecan dozu yükselen karşılaşmada Juventus bir puanı kurtarmaya yaklaşmışken sahaneye 90+1'de Piotr Zielinski çıktı ve Inter'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

SERIE A ZİRVE YARIŞINDA ÇEMBER DARALDI

Bu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Inter puanını 61'e yükseltti. Juventus ise 45 puanda kalarak zirve yarışından neredeyse koptu.