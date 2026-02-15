CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi ziyareti öncesinde kampüste alınan güvenlik önlemleri ve paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Başarır, kampüs çevresindeki güvenlik uygulamalarını eleştirerek, kamuoyuna servis edilen bazı fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Başarır, söz konusu görüntülerde AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çekildiğini ve bu karelerin “Boğaziçi öğrencileri” olarak paylaşıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Ziyaret öncesi üniversite çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan paylaşımlar sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşananlar tam bir kötücül yönetim gösterisidir! Erdoğan gelecek diye kampüsü asıl sahibi olan öğrencisine, hocasına, personeline kapatmak… Gençleri sabahın köründe yurtlarından çıkarmak… Her yeri adım başı polisle doldurmak… Tüm bunlar korkudan değilse nedendir? Bir de AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler! Utanmazlık değilse nedir? Hayır! Baskıyla, barikatla, yalanla toplumsal muhalefeti sindiremeyeceksiniz! Korkunuzla gideceksiniz!"Kaynak: Başarır açıkladı: AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler!"