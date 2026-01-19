Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından, örgütün elebaşı Mazlum Abdi ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredileceği, SDG unsurlarının ise Fırat’ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirildi.

Kısa bir video mesaj yayımlayan Abdi, çatışmaların kendilerine dayatıldığını savunarak, iç savaş riskini gerekçe gösterdi. Abdi,“Bu savaşı biz istemedik. Ancak saldırılarla karşı karşıya kaldık. Daha büyük bir iç savaşı ve ölümleri önlemek için Deyrizor ve Rakka’dan çekilme kararı aldık” dedi.

Kazanımlarımızı koruyacak gücümüz var

Anlaşmanın ardından mücadelenin sona ermediğini öne süren Abdi, kazanımları koruma vurgusu yaptı.

“Şam’dan döndükten sonra daha kapsamlı bir açıklama yapacağız. Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü savunacağız ve bunun için gücümüz var” ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda ciddi kayıplar verdiklerini dile getiren Abdi, sürecin uzun soluklu olacağını belirterek,

“Bu uzun süreli bir mücadele olacak. Daha önce olduğu gibi bundan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.