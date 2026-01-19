CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2023–2024 verilerini karşılaştıran Türkiye Uyuşturucu Suçları Raporunu yayımladı. Rapora göre uyuşturucu olayları bir yılda yüzde 22,7 artarak 309 bin 28’e, şüpheli sayısı ise yüzde 19,6 yükselişle 374 bin 948’e çıktı.

İlgezdi, tabloyu “başarı hikâyesi” olarak sunan yaklaşımlara tepki göstererek,

“Olay ve şüpheli sayıları artmıştır. Bu, yönetilemeyen bir kriz göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Raporda metamfetamin tehdidine dikkat çeken İlgezdi, 2023’te 22 ton olan ele geçirme miktarı, 2024’te yüzde 53,6 artarak 33,8 tona ulaştığını aktardı. İlgezdi, derinleşen yoksulluğun gençleri daha ucuz ve daha tehlikeli sentetik maddelere ittiğini vurguladı.

Çocuk ve gençlere ilişkin verilerin de alarm verdiğini belirten İlgezdi, “Uyuşturucu pazarı artık 15–17 yaş grubunu ve daha küçük çocukları da içine çekiyor. Bu tablo, eğitim ve sosyal politikanın açık başarısızlığıdır” dedi.

Genel değerlendirmesinde iktidarı eleştiren İlgezdi,

“Uyuşturucu ile mücadele yalnızca polis baskınlarıyla yürütülemez. Yoksulluk, işsizlik ve sosyal çöküş yerinde durdukça bu kriz büyümeye devam eder” ifadelerini kullandı.