Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteroloji’nin yaptığı uyarıya göre, Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul’da dün başlayan kar yağışı bugün tipi şeklinde devam ediyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün aralıklarla ve kuvvetli devam etmesi bekleniyor. Ayrıca kentin bazı kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

5 günlük hava tahminlerine bakıldığında ise kar yağışının Salı günü etkisini kaybederek havanın parçalı bulutlu ve aralıklarla sağanak yağış olması bekleniyor. Haftanın geri kalanında havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

9 ŞEHRE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji ayrıca 9 kent için sarı kodlu uyarı yaptı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılan iller şunlar:

Bitlis, Kastamonu, Sinop, Batman, Bartın, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak.