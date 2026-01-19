İstanbul’un Avcılar ilçesinde ahşap sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında ofis bölümünde bulunan bir tüpün patlaması kısa süreli endişe yarattı.

Olay, gece saat 01.20 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda bulunan Ayancık Ahşap isimli iş yerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirildi. Alevlerin ofis kısmına sıçramasıyla birlikte içeride bulunan tüp patladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Ardından iş yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.