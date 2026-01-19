Konya’da yol verme tartışması kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken, saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü C.D. ile ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ticari araçtan inen sürücü, yanında bulunan bıçakla otomobil sürücüsü C.D. ile araçta bulunan arkadaşı M.E.K.’yi yaraladı.

Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Hafif yaralanan C.D. ve M.E.K., yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde saldırganın aracın yanına gelerek camı yumrukladığı, ardından bıçakla saldırdığı ve kısa süreli tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Yaralılar, karakola giderek saldırgandan şikayetçi olurken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.