Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Sessizliğimiz derin, gücümüz sınırsız!" notuyla paylaştığı fotoğrafın hemen ardından Doğu Akdeniz'de askeri ve diplomatik hareketlilik hız kazandı. Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) pazartesi günü bölgede gerçekleştireceği ortak tatbikat öncesinde peş peşe Navtex (denizcilere duyuru) ilanları geldi.

TÜRKİYE NAVTEX İLAN ETTİ

Yunan makamları, Meis Adası'nın güneyini kapsayan tatbikat için Girit'teki Kandiye İstasyonu üzerinden duyuru yayımladı. Türk kıta sahanlığını ihlal eden bu adıma karşı Türkiye, Antalya İstasyonu üzerinden karşı Navtex ilan ederek Yunanistan'ın bildirisini "geçersiz" saydığını duyurdu. Türkiye, bölgede seyreden denizcilerin can güvenliği için tatbikat uyarısını kendi istasyonundan bizzat tekrarladı.

SEÇİLEN ROTA MANİDAR

Pazartesi günü icra edilecek "Eunomia" tatbikatının arka planında ise enerji eksenli jeopolitik hedefler bulunuyor. Tatbikat için belirlenen saha, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında hayata geçirilmesi planlanan elektrik iletim hattı projesinin güzergahını da kapsıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde "Abeille Marengo" isimli Fransız araştırma gemisinin bölgeye intikal etmesi bekleniyor. Yunanistan basınından Ta Nea gazetesi de konuya ilişkin değerlendirmesinde, askeri açıdan basit gibi görünen bu tatbikatın seçilen rota itibarıyla çok kritik bir jeopolitik hamle olduğuna dikkat çekiyor.