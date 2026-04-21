21 Nisan 2026 Salı
Icardi için sürpriz iddia: İşte yeni takımı

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi’nin geleceği tartışılırken, Arjantin basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için yeni adres tartışmaları hız kazandı.

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, ntv.com.tr'ye yıldız golcünün geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'RIVER PLATE’E DAHA YAKIN'

Cecchini, Icardi’nin çocukluk sevgisi olarak bilinen Newell's Old Boys yerine River Plate seçeneğine daha yakın olduğunu söyledi.

Arjantinli gazeteci, “Icardi’nin Newell's Old Boys sevgisi herkes tarafından biliniyor ancak bugün gelinen noktada her şey Mauro’nun River Plate’e daha yakın olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Cecchini, yıldız oyuncunun geçmişte verdiği sinyallere de dikkat çekerek “Icardi birkaç yıl önce Monumental Stadyumu’nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin işaretini vermişti.” dedi.

GÖRÜŞME İDDİASI

Arjantin basınındaki iddiaya göre River Plate yönetimi, 2026 yılının başında oyuncu cephesiyle ilk temasları kurdu.

Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer görüşmesi yapıldığı öne sürüldü.

Haberde, teknik direktör Eduardo Coudet’in Icardi’yi hücum hattında Sebastian Driussi ile birlikte kullanmak istediği aktarıldı.

River Plate’in alternatif adayları arasında Giovanni Simeone isminin de bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY CEPHESİ BEKLİYOR

Galatasaray yönetiminin ise tecrübeli golcüyle ilgili son kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.

Taraftarlar, takımın yıldız isminin yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini merak ediyor.

Mauro Icardi için transfer söylentileri her geçen gün büyüyor. River Plate iddiası Arjantin’de ses getirirken, gözler şimdi hem Galatasaray yönetimine hem de yıldız golcünün vereceği karara çevrildi.

