Ankara'da matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı Deren Ertürk evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde oturan Aydın Ertürk'ten dün akşam haber alamayan yakınları, site yönetiminden yardım istedi.

'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI YOKTU'

Site yönetimi tarafından çilingir çağırıldı. Kapıyı açan Aydın Ertürk ve kızı Deren’in cansız bedenleri bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baba ve kızının doğal gaz sızıntısı sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Baba ve kızının cesetleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Apartman yöneticisi Tuncer Balcanlı, "İçeri girdiğimizde mutfakta Aydın Bey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle iletişimi de iyiydi" diye konuştu.