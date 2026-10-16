Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

3 cana mal olan sağanak yağmurun afete dönüşmesinin en büyük sebebinin rant uğruna

yapılan yapılaşma olduğunu belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası, “Sorun yağış değil,

plansız kentleşme, betonlaşma ve dere yataklarının yapılaşmaya açılması” dedi.

DOĞAYLA İNATLAŞMAMALI

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, İstanbul’da şiddetli yağmurun afete dönüşmesinin, ‘doğayla inatlaşan rant odaklı politikalarının’ sonucu olduğunu vurguladı. Değerlendirmede, “Yağmur suyunun toprağa sızabileceği alanların beton ve asfaltla kaplanması, suyun yüzeyden hızla akmasına neden olmaktadır. Doğal drenaj sistemlerinin bozulması, dere yataklarının daraltılması veya yapılaşmayla kuşatılması, kentsel altyapının taşıma kapasitesinin aşmasına neden olmakta, yoğun yağışların yol açtığı taşkın ve su baskını risklerini büyütmektedir” denildi.

NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTIRILIYOR

ODA yaptığı açıklamada, “Kentin doğal drenaj sistemini oluşturan dere yatakları uzun yıllardır ıslah adı altında kutu menfezlerle kapatılmakta, üzerleri yol, otopark ve yapı adası olarak planlanmaktadır. Taşkın yatakları ve dere koruma bantları imar planlarıyla yapılaşmaya açılmakta, bu alanlardaki kaçak yapılaşma ise imar aflarıyla kalıcı hale getirilmektedir. Verilen emsal artışları ve planbütünlüğünü bozan noktasal plan değişiklikleriyle nüfus ve yapı yoğunluğu sürekli artırılmakta, teknik altyapının kapasitesi ise bu kararlarda belirleyici olmamaktadır” ifadelerini kullandı.

KRİTİK BÖLGELER KORUNMALI

Açıklamada şunlara yer verildi: Kanal İstanbul güzergâhı Sazlıdere Barajı havzasını doğrudan ortadan kaldırmaktadır. INRAIL güzergâhı Ömerli, Büyükçekmece, Alibeyköy ve Sazlıdere havzalarının koruma alanlarını tehdit etmektedir. Bu durum, kuzeyde yeni bir yapılaşma baskısı yaratmakta, yağışı tutan ve yüzey akışını düzenleyen orman ve havza alanlarını kentin yeni gelişme alanlarına dönüştürmektedir. Bugün en yüksek yağışın Sarıyer Ayazağa, Ömerli ve Arnavutköy’de ölçülmüş olması, bu alanların korunmasının kent için ne denli yaşamsal olduğunu göstermektedir.

İMAMOĞLU: YANLIŞ YAPILAŞMA VE NÜFUS PLANLAMASININ ESERİ

İBB davasının 99. gününde Ekrem İmamoğlu, savunmasına İstanbul’da etkili olan yağışların yol açtığı felakete değinerek başladı. İmamoğlu, “Temel mesele yağmurla ve altyapıyla izah edilemez. Kentleşme sorunuyla, nüfus planlamasıyla izah edilebilir” dedi. İmamoğlu, Kâğıthane ve Ayazağa çevresindeki gelişimi örnek göstererek, son 15 yılda dere yataklarına yüksek katlı yapılar inşa edilmesiyle bu bölgelere yoğun nüfus yerleştirilmesinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. İmamoğlu, dere yataklarındaki yapılaşmanın İstanbul’un yaşadığı sorunlarla yakından ilişkili olduğunu savunarak, “Dere yataklarının yapılaşması bu davayla çok ilgilidir. Rant, yağma, imar artışı İstanbul’u meşgul ediyor” diye konuştu.

2 BİN 727 VATANDAŞ KURTARILDI 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KAYIP

FATİH Balat’ta özel bir otopark araç girişinde biriken suya basması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer Dereboyu Caddesi’nde de suya düşen 34 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kağıthane’de ise dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40’lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, sele kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi. 5 kişininde kayıp olduğu açıklandı. Kent genelinde 8 bin 815 ihbar geldi, doğruluğu tespit edilen 6 bin 728 vakaya İBB ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma müdahale etti. Su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 kişi tahliye edildi. Oku lar bugün de tatil edildi.

METREKAREYE 273,1 KİLOGRAM YAĞIŞ



AKOM verilerine göre bazı bölgelerde metrekareye 130 ila 273,1 kilogram arası yağış düştü. Beykoz’da metrekareye 273,1; Sarıyer’de 208,1 kilogram; Eyüpsultan’da ise 202,8 kilogram yağış ölçüldü. Diğer ilçelerde yağış miktarı 35 ila 120 kilogram arasında gerçekleşti. Gece boyunca Anadolu Yakası’nın bazı çevreleri de metrekareye 45 kilogram civarında yağış aldı.