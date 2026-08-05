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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma, Mason Greenwood için de unutulmaz bir gece oldu.

FENERBAHÇE KARİYERİNİN İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Asensio'nun kullandığı korner sonrası ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Greenwood, yaptığı sert vuruşla yakın direk dibinden topu ağlara göndererek Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

İngiliz yıldız, 69. dakikada yerini Fred'e bırakırken alkışlar eşliğinde kenara geldi.

'İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Karşılaşmanın ardından gol pozisyonunu değerlendiren Greenwood, boş alanları analiz etmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben nerelerde daha fazla boşluk bulabileceğimi analiz etmeye çalışıyorum. Asensio'dan da güzel bir pas geldi, ben de iyi kontrol edince şut çektim. İlk golümü attığım için mutluyum."

'TARAFTARIMIZ HARİKAYDI'

Kadıköy atmosferinden övgüyle söz eden İngiliz futbolcu, "Taraftarımız harikaydı. Sahada ihtiyacımız olan her anda onların desteğini hissettik." diye konuştu.

'HENÜZ YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİM'

Bireysel performansını da değerlendiren Greenwood, "Adım adım yüzde yüzüme geliyorum ancak henüz yüzde yüzümde değilim. Birkaç haftaya daha ihtiyacım olacak." dedi.