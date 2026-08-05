UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ilk maçta evinde 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Kadıköy'de galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Mason Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Sarı Lacivertliler turun kapısını aralarken UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.Furkan Çelik
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İlk yarıda Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı gollerle sonuca giden Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı.
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Sarı Lacivertliler bu galibiyetle play-off bileti için skor avantajı yakalarken aynı zamanda ülke puanına da katkı sağladı.
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Fenerbahçe'nin 2-0'lık Sturm Graz galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
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1. İngiltere 98.519 puan
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2. İtalya 84.232 puan
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3. İspanya 78.618 puan
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4. Almanya 76.688 puan
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5. Fransa 65.082 puan
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6. Portekiz 60.850 puan
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7. Belçika 56.250 puan
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8. Hollanda 49.229 puan
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9. Türkiye 46.175 puan
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10. Polonya 43.025 puan
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