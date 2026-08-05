Yeniçağ Gazetesi
06 Ağustos 2026 Perşembe
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Kadıköy'de galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Mason Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Sarı Lacivertliler turun kapısını aralarken UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ilk maçta evinde 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

İlk yarıda Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı gollerle sonuca giden Fenerbahçe rövanş öncesi turun kapısını araladı.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

Sarı Lacivertliler bu galibiyetle play-off bileti için skor avantajı yakalarken aynı zamanda ülke puanına da katkı sağladı.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

Fenerbahçe'nin 2-0'lık Sturm Graz galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

1. İngiltere 98.519 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

2. İtalya 84.232 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 7

3. İspanya 78.618 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 8

4. Almanya 76.688 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 9

5. Fransa 65.082 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 10

6. Portekiz 60.850 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 11

7. Belçika 56.250 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 12

8. Hollanda 49.229 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 13

9. Türkiye 46.175 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 14

10. Polonya 43.025 puan

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