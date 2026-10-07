Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı

Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı

Tekirdağ Kapaklı’da oyuncak tabanca ile kuyumcu soymaya kalkan kişinin sırrı çözüldü. Kadın tezgahtarın tepkisi ile panik yapan kaçan şüpheli saklandığı yerde yakalandı.

Kaynak: DHA
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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 1

Bir farikada güvenlik görevlisi olan şüpheli olayı neden yaptığını soğukkanlı bir şekilde anlattı.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 2

Tekir’da’ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen ve kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçan A.U. (47), polis tarafından yakalandı.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 3

Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak, 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 4

Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 5

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.U., elindeki tabancanın da oyuncak olduğunu belirledi.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 6

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan A.U., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 7

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.'nun borçları bulunduğu ve bu yüzden kuyumcu soygunu girişiminde bulunduğu belirtildi.

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Maskenin ve oyuncak tabancanın sırrı çözüldü: Kuyumcuda film gibi anlar yaşanmıştı - Resim: 8
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